مقبلات رمضان.. سبموسة التونة والمشروم في 3 خطوات سريعة

تتعدّد حشوات السمبوسة على سفرة الغذاء، فهي من المقبّلات المرغوبة لدى جميع أفراد الأسرة، ويكثر تحضيرها بالأخص في شهر رمضان المبارك، حيث يفضل تقديمها إلى جانب الأطباق الرئيسية المتنوعة والسلطات والشوربات.

سبموسة التونة والمشروم

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ وصفة سهلة ولذيذة لعمل السمبوسك على مائدة الإفطار في رمضان، وهي سبموسة التونة والمشروم..

سبموسة التونة والمشروم

مقادير سبموسة التونة والمشروم

عبوة تونة مقطعة

بصلة مفرومة

كوب فلفل ملوّن مفروم

10 حبات مشروم طازج ومقطع

فصان ثوم مهروس

ربع كوب زيتون أسود مقطع حلقات

جبن موزاريلا حسب الرغبة

سبموسة التونة والمشروم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

عجينة سمبوسة حسب الحاجة

طريقة تحضير سبموسة التونة والمشروم

قلي البصل المفروم في الزيت، حتى يصبح طرياً، ثم إضافة الثوم والمشروم إليه ويترك حتى درجة الإستواء، ثم إضافة الفلفل الأخضر والتقليب قليلاً، مع الحرص على عدم حرقه.

سبموسة التونة والمشروم

رفع الحشوة عن النار، ثم إضافة التونة المقطعة، وجبن الموزاريلا، والزيتون الأسود، وتقليب المكونات جيداً، ثم رش الملح والفلفل الأسود بحسب الرغبة مع التقليب.

حشو عجينة السمبوسة بالحشوة، وقليها حتى تتحمر في الزيت، ثم تقديمها ساخنة بألف هنا وشفا.