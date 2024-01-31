مقبلات سريعة| طريقة عمل سمبوسة بالجبنة والبسطرمة

سمبوسة من المقبلات التي يحبها الكثير ولا يستغنى عنها أحد على سفرة الإفطار في رمضان، وتتعدد حشواتها حسب رغبتك، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سمبوسة بالجبنة والبسطرمة اللذيذة.





سمبوسة بالجبنة والبسطرمة

طريقة عمل سمبوسة بالجبنة والبسطرمة

المقادير

- عجينة سمبوسة : 12 ورقة

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- جبن كريمي : 8 حبات (مكعبات)

- البسطرمة : نصف كوب (مقطع)

- دقيق : ملعقتان كبيرتان ونصف

- الماء : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي)

طريقة التحضير

في وعاء، اهرسي الجبنة الكريمية، والبسطرمة، وجبنة الموزاريلا، وقلبي جيداً حتى تمتزج جيداً ثم اتركيها جانباً.

في وعاء صغير، قلبي الدقيق والماء معاً حتى يصبح المزيج ناعماً وبشكل عجينة مماثلة للصمغ الأبيض.

قومي بطيّ ورقة السمبوسة وحشوها بخليط الجبن بالبسطرمة السابق تحضيره.

قومي بالعمل مع ورقة سمبوسة واحدة في كل مرة والاحتفاظ بالباقي مغطى بمنشفة حتى لا تجف.

ضعي السمبوسة في الفريزر حتى تصبح جاهزة للقلي، وعند استخدامها اتركيها خارج الفريزر لمدة 15 دقيقة قبل القلي.