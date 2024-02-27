تعزز المناعة.. وصفة لذيذة لتحضير سلطة البطاطا الحلوة المشوية مع الجبن

يوصي أطباء التغذية بضرورة عدم الإستغناء عن تناول طبق السلطة بشكل دائم، نظرًا لإحتوائها على فيتامينات ومعادن مغذية، تساعد على تعزيز المناعة وفقدان الوزن والوقاية من الخرف.

سلطة البطاطا الحلوة المشوية مع الجبن

وفي هذا الصدد، نقدم إليك وصفة لذيذة لتحضير السلطة بشكل جديد ومختلف منعًا للشعور بالملل، وهي سلطة البطاطا الحلوة المشوية مع الجبن، والتي يمكنك تضمينها في وجبات الإفطار والغذاء والعشاء..

سلطة البطاطا الحلوة المشوية مع الجبن

مقادير سلطة البطاطا الحلوة المشوية مع الجبن

حبة بطاطا حلوة (مقشرة ومقطعة إلى نصفين)

نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

ملعقة كبيرة جوز

فص ثوم

ربع كوب ماء

ربع كوب طماطم (مجففة)

2 كوب جرجير صغير

كوب حمص مسلوق

ربع كوب جبن

رمان حسب الرغبة مجفف للتزيين

بذور اليقطين حسب الرغبة للتزيين

سلطة البطاطا الحلوة المشوية مع الجبن

طريقة تحضير سلطة البطاطا الحلوة المشوية مع الجبن

تسخين الفرن على حرارة 250درجة مئوية.

وضع البطاطا الحلوة في صينية الخبز وتتبيلها بنصف ملعقة صغيرة من الملح وزيت الزيتون، ووضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة.

أثناء خبز البطاطا تحضير صلصة البيستو في محضرة الطعام وإضافة الجوز، والثوم، والطماطم المجففة، ونصف كمية الجبن، والملح، وخفقها حتى تحصلي على قوام كريمي.

وضع الجرجير والحمص المسلوق في وعاء، ثم إضافة صلصة البيستو وخلط المكونات جيداً.

سكب السلطة في طبق التقديم، ثم إضافة البطاطا الحلوة على الطبق والجبن، وتزيين بالرمان المجفف وبذور اليقطين.

تقديم السلطة بألف هنا وشفا.