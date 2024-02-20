اصنعي سلطة البطاطس بالمايونيز واحصلي على بشرة ناعمة

سلطة البطاطس المسلوقة بالمايونيز من السلطات الصحية التي عليك تحضيرها إذا شعرت بالجوع المفاجيء، فتقوم بتعزيز المناعة وصحة الجلد والأنسجة في الجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

سلطة البطاطس المسلوقة بالمايونيز

طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوقة بالمايونيز

المقادير

- البطاطس : 5 حبات (مقشرة ومقطعة مكعبات)

- البصل الأخضر : 4 عود

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- المايونيز : نصف كوب

- زبادي : نصف كوب

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اسلقي البطاطس بماء مملح حتى تنضج ثم صفيها.

ضعي البطاطس في وعاء عميق، ثم أضيفي البصل والبقدونس وقلبي.

اخلطي المايونيز مع الزبادي، وملعقة كبيرة ماء ساخن، والخل، في وعاء.

أضيفي خليط المايونيز للبطاطس وقلبي بتأنٍ، وقدميها.