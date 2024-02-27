غيوم وتقلبات في الطقس على الأجواء بالإسماعيلية

سادت غيوم كثيفة وهبت رياح باردة عصر اليوم الثلاثاء مما زاد من الشعور بالبرودة على الأجواء بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية .حيث ساد طقس غير مستقر على الأجواء .مما ينذر بسقوط أمطار خلال الساعات القادمة.

وكانت درجات الحرارة سجلت ارتفاعا خلال ساعات النهار اليوم حيث بدى طقس مشمس ودافيء .



وانتظمت حركة الملاحة البحرية بقناة السويس لقافلتي الشمال والجنوب القادمتين من البحر المتوسط والاحمر في موعدها وشهدت حركة صيد الاسماك بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس انتظاما في عملها مع تحسن حالة الطقس وانخفاض حدة سرعة الرياح.

وتعلن محافظة الإسماعيلية عادة مع اضطراب حالة الطقس رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة وغرف عمليات المديريات الخدمية وذلك لمواجهة التغيرات الناجمة عن موجة الطقس المتغير التى أدت الى زيادة سرعه الرياح ، والامطار فى بعض المناطق من المحافظة .

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