قائمة المرشحين النهائية لتدريب برشلونة.. 3 أسماء علي الطاولة

يسعي مسؤولو نادي برشلونة للاستقرار على اسم المدير الفني الجديد لخلافة تشافي هيرنانديز قبل بداية الموسم الجديد، وذلك لتحديد أسماء اللاعبين الذين سيرحلون والتعاقدات الجديدة التي سيبرمها الفريق.



وكان تشافي هيرنانديز قد أعلن الرحيل عن تدريب النادي الكتالوني، بسبب الضغوطات التي تعرض لها أثناء تواجده داخل برشلونة خلال موسمين ونصف الموسم.

كيث يعيش فريق برشلونة موسم صعب للغاية مع تشافي، بخسارة بطولتي كأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة للابتعاد حسابيا عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني.



وتضم القائمة النهائية للمرشحين لخلافة تشافي في تدريب برشلونة كل من الثلاثي الألماني توماس توخيل، هانس فليك، جوليان ناجلسمان، بالإضافة للإيطالي روبرتو دي زيربي.



وسيبدأ ديكو الحديث مع جميع المرشحين لتدريب الفريق، بعد الحصول على موافقة الرئيس خوان لابورتا، بحد أقصى في شهر مارس المقبل.



في سياق متصل كسفت صحفية إسبانية أن برشلونة يُفكر خلال الوقت الحالي في التخلص من الحارس البديل إيناكي بينيا، والذي يرتبط بعقد مع البلوجرانا حتى 2026 المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن المستويات المتواضعة التي قدمها حارس برشلونة البديل، جعلت مجلس إدارة البلوجرانا يُفكر في رحيل اللاعب، خاصة وأن البارسا يضع دي خيا كخيار أول لتدعيم حراسة مرمى الفريق الإسباني.

وأوضحت أن هناك اتجاها قويًا لدي مجلس الإدارة للبارسا بأن يكون دي خيا بديلًا مميزًا لشتيجن خلال الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب لن يُكلف ميزانية برشلونة الكثير من الأموال حال تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر.