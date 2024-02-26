علامات حول الغين تدل على الإصابة بمرض الكبد الدهني

مرض الكبد الدهني هو مرض يتقدم ببطء ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى تندب الكبد. تميل أعراضه، التي غالبًا ما تكون غائبة في البداية، إلى التفاقم مع تقدم المرض، ويذكر الأطباء أن علامة الكبد الدهني المتقدم يمكن أن تكون مشاكل جلدية - على وجه الخصوص، الأورام الصفراء التي تظهر حول العينين في شكل نمو دهني صغير.

وفقا لسجلات أمراض الكبد، هناك صلة قوية بين تلف الكبد التدريجي وارتفاع الكولسترول في الدم، وهي حالة تعني ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم، غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول من ظهور الأورام الصفراء، ولكن هناك أدلة بحثية متزايدة على أن هذه التكوينات قد تشير أيضًا إلى مرض الكبد - أو بشكل أكثر دقة، الدهون الزائدة في الكبد على سبيل المثال، نشرت مجلة أبحاث الالتهابات نتائج دراسة مفادها

والمرضى الذين يعانون من أشكال أكثر شدة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي لديهم معدلات أعلى من الورم الأصفر مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون من المرض.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن هذه الحالة أكثر شيوعًا عند النساء منها عند الرجال، وعادةً ما تؤثر على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا.

ويحذر العلماء من أن معظم الكولسترول الذي يحصل عليه الجسم من الطعام ينتهي به الأمر في الكبد، وإذا أفرط الشخص في تناول الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول، فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني والأخطر من ذلك هو أن الكوليسترول الزائد يمكن أن يحول مرض الكبد الدهني إلى مرض أكثر خطورة وأحيانًا مميت يُعرف باسم التهاب الكبد الدهني غير الكحولي وفي التهاب الكبد الدهني، تتراكم الدهون داخل الكبد، مما يسبب التهابًا وتلفًا خلويًا يزيد من خطر التندب، وقد يشير ظهور xanthelasmas إلى هذه العملية.