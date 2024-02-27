مسلسل كامل العدد +1 .. البوسترات الفردية لأبطاله

أطلقت إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة البوسترات الفردية لنجوم مسلسل كامل العدد +1 ، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، صدقي صخر، المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023 .

مسلسل كامل العدد +1

أحداث مسلسل كامل العدد الجزء 1

تتضمن أحداث مسلسل كامل العدد حياة السيدة المطلقة بعد الانفصال عن زوجها، وحياتها الجديدة مع أطفالها والتفكير في الزواج مرة أخرى، كل تلك الأحداث تتناولها حلقات المسلسل في قالب كوميدي خفيف.

مسلسل كامل العدد +1

يأتي مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مع مشاركة مميزة للفنانة إسعاد يونس، تأليف: يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج: خالد الحلفاوي.

صدقي صخر ينضم لمسلسل كامل العدد+ 1

انضم الفنان صدقي صخر لأبطال مسلسل كامل العدد +1، ليخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2024.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنان صدقي صخر، مسلسل "ريفو" بطولة أمير عيد، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، ملك الحسيني، محمد مولا، مينا النجار، هشام الشاذلي، سارة عبد الرحمن، عمرو جمال، يوسف حشيش، مريم بدوي، وأحمد فاضل.

وينتمي مسلسل "ريفو" لنوعية الأعمال ذات الـ10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صدقي صخر، مسلسل "قواعد الطلاق ال 45"، والتي تدور أحداثه حول كفاح ثلاث نساء بعد طلاقهن ضد الصور النمطية للمجتمع ونظرته للسيدة المطلقة وتتحول كل منهن من امرأة أربعينية تواجه الطلاق، في مجتمع شرقي إلى امرأة تواجه المجتمع ويعملن من أجل الحصول على الحياة السعيدة التي يستحقونها والبحث عن أسباب السعادة في العلاقات العاطفية.

"قواعد الطلاق ال 45" من بطولة إنجي المقدم، عمر الشناوي، هيدي كرم، هنا شيحة، إنجي أبو زيد، جيهان الشماشرجي وصدقي صخر، من إخراج مصطفى أبو سيف .

نبذة عن صدقي صخر

ممثل وموسيقي، بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبدالعزيز وهو في الخامسة عشر، كان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ 2003، اشترك في التمثيل بعدة افلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة أبو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري، كما لعب عدة أدوار في المسلسلات الدرامية منها "زي الشمس" و"الجماعة الجزء الثاني"، هو أيضًا موسيقي في "مشروع كورال" وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية، وهو فردًا مؤسسًا لفرقة "يسرا الهواري" الموسيقية منذ 2012 حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.

مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1