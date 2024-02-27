انتهاء شهر العسل بين كولر وكهربا في الأهلي

هل يتكرر سيناريو اللاعب مع موسيماني ؟

انتهى شهر العسل بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق، بعد توتر العلاقة بينهما في الفترة الأخيرة واستبعاده من المباريات بشكل متتالي.

وخرج كهربا من حسابات كولر للمباراة الثانية على التوالي، بعد استبعاده من قائمة لقاء بلدية الدوري المؤجل من الجولة الخامسة للدوري الممتاز، وغيابه عن رحلة غانا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

واثار خالد بيبو مدير الكرة بالاهلي حالة من الجدل حول علاقة كولر وكهربا ، بعد تأكيده على استبعاد اللاعب من رحلة غانا لأسباب فنية وليس بسبب ارتباطه بحضور حفل زفاف شقيقته.

وظهر استياء كولر من تصرفات كهربا خلال حديثه مع اللاعبين قبل مواجهة ميدياما في غانا والتي طلب فيها من الجميع تحمل المسئولية والتركيز في تلك المرحلة الصعبة وانه لن يسمح بتكرار ما فعله كهربا.

وتراجع كهربا في ترتيب المهاجمين داخل الأهلي، بعدما أصبح الإختيار الثالث للمدرب السويسري، بعد الفرنسي انتوني موديست والفلسطيني وسام ابو علي، مما دفع كولر إلى التفكير في تغيير مركز عودته للعب في مركزه القديم بالجناح الهجومي.

ومنح مارسيل كولر الفرصة لكهربا بعد العودة من فترة ايقاف 6 اشهر، حيث شارك مع الأهلي في 48 مباراة، سجل 21 هدفا وصنع 12، وشارك إجمالا لمدة 3091 دقيقة.

وأعادت أزمة كهربا مع كولر للازهان أزمته مع الجنوب افريقي بتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، والتي انتهت برحيل اللاعب في يناير عام 2022 إلى هاتاي سبور التركي على سبيل الإعارة قبل عودته نهاية الموسم.

ويبدو أن كولر فتح الباب امام رحيل كهربا في نهاية الموسم، في ظل اصراره على التعاقد مع مهاجم جديد بجانب أبو علي حال رحيل موديست، فضلا عن اهتمام بعض الأندية السعودية بالتعاقد مع كهربا وكان آخرها عرض الحزم في فترة انتقالات يناير الماضية.

وحقق الأهلي انتصارا كبيرا على بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الاسبوع الخامس للدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج افريكانز التنزاني يوم الجمعة القادم، باستاد القاهرة الدولي، في الحولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا