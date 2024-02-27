متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: انخفاض حاد في المساعدات التي تصل لغزة

أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن هناك انخفاض حاد في كمية المساعدات التي يتم إيصالها إلى قطاع غزة.

وكان سليم عويس، المسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في شمال إفريقيا، قد حذر من أن أعدادًا مهولة من الأطفال فقدوا حياتهم أو أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أنه من بين 29 ألف شهيد، هناك نحو 70% منهم من الأطفال، وأن الوضع الإنساني أصبح مزريًا في غزة.

وأشار إلى أنه في شمال قطاع غزة، هناك واحدًا من بين كل ستة أطفال دون سن الثانية يعاني من سوء التغذية الشديد بنسبة 15.6%.

كما نوه مسؤول اليونيسيف، بأن الأرقام والنسب ارتفعت خلال الثلاثة أشهر بشكل مهول جدًا، وأنه في الجنوب أيضا يعاني الأطفال، حيث بلغت نسبة من يعانون من سوء التغذية إلى 5% ممن هم دون سن الثانية، وهذا يدل على أهمية سرعة وصول المساعدات لدرء هذه المجاعة الكبيرة.

واشنطن: نأمل موافقة حماس على اتفاق الهدنة في غزة وهدفنا إقرار حل الدولتين

أعرب ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن آمال الولايات المتحدة بموافقة حماس على اتفاق الهدنة في غزة، والإفراج عن المحتجزين، قائلاً: "نريد أن نرى اتفاق هدنة في أقرب وقت ممكن يمتد لأطول مدة ممكنة".

وقال متحدث الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي "إذا كانت حماس تريد رؤية نهاية الحرب في غزة، فعليها الموافقة على اتفاق الهدنة"، لافتًا إلى أن "مسؤولين إسرائيليين عبروا عن رغبتهم في حل الأزمة في غزة دبلوماسيًا".

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية: "إذا توصلنا إلى هدنة في غزة الإثنين المقبل، فستمتد هذه الهدنة لتشمل شهر رمضان"، قائلاً: "هدفنا النهائي هو إنهاء الحرب في غزة، وقيام دولة فلسطينية تحقق حل الدولتين".

وتأتي تصريحات متحدث الخارجية الأمريكية بالتزامن مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، وسط عجز أممي عن التوصل لوقف إطلاق النار الدائم في القطاع بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" لأجل استمرار الحرب، التي راح ضحيتها 29878 شهيدا و70215 مصابا على الأقل، منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.