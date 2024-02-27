الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

لجنة المعارض بغرفة القاهرة تناقش معارض أهًلا رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

عقدت لجنة المعارض بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا طارئًا اليوم الثلاثاء لمناقشة الاستعداد لمعارض أهلًا رمضان .

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سكرتير عام البحيرة يفتتح معارض "أهلا رمضان" للسلع بحوش عيسى

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وجاء الاجتماع برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة  في حضور أشرف خضر أمين الصندوق المساعد وعضو لجنة المعارض ومحمد غريب ممثلا لقطاع السلع الغذائية بالغرفة .
وشاركت في الاجتماع الدكتورة رانيا حسن ممثلًا عن محافظة القاهرة .

 


وتناولت المناقشات أهمية الالتفاف حول هذه المعارض والسعي لتوفير كافة السلع الأساسية لدعم المواطنين مع دخول الشهر الكريم مع أهمية وجود تخفيضات مناسبة خاصة ان المعارض يتم تجهيزها من قبَلِ الغرفة وإتاحة الأماكن للعارضين مجانًا بحيث يقدمون أكبر نسب خصومات علي أسعار السلع.

 

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الجريدة الورقية