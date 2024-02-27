سكرتير عام البحيرة يفتتح معارض "أهلا رمضان" للسلع بحوش عيسى

إفتتح اللواء محمد شوقي بدر - سكرتير عام محافظة البحيرة، معرضين "اهلا رمضان" للسلع الغذائية بمدينة حوش عيسي ، و الآخر بقرية الكوم الأخضر بجوار مدرسة عز الدفراوي الإبتدائية،

و الذي نظمتهما الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة ، و عمر لبيب - رئيس مركز ومدينة حوش عيسى ، و مفتاح عبد اللطيف - مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي مدير عام

إدارة الرقابة التجارية ،حيث تفقد الحضور أجنحة المعرضين التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات ،بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأضاف سكرتير عام البحيرة ، أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

كما أكد سكرتير مساعد البحيرة ،أن ذلك يأتى فى إطار جهود محافظة البحيرة بالتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأُسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.