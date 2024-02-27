الرئيس الأمريكى: «ترامب» نفس عمرى تقريبًا ولا يتذكر اسم زوجته

«بايدن» يستخدم سلاح الكوميديا لضرب معارضيه

بعد سلسلة من الانتقادات التى واجهها الرئيس الأمريكى جو بايدن لعدم ظهوره إعلاميا فوجئ متابعو التلفزيون بظهور «جو» فى برنامج Late Night والذى وصفته الجارديان البريطانية بالحدث النادر.

ويبدو أن وصول بايدن كان مفاجأة للجمهور حيث صعد على خشبة المسرح بعد أن أشار الضيف المعلن – الممثلة الكوميدية والممثلة إيمى بوهلر – إلى أن بايدن عندما كان نائب الرئيس ضيفًا فى عرض مايرز الأول. وقالت بوهلر إنها تستطيع إقناعه بالعودة، مما دفع بايدن إلى الدخول، وقال بايدن لمايرز: «من الجيد أن أعود». «لماذا لم تدعونى فى وقت سابق؟».

وجاء ذلك الظهور مع اقتراب الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر القادم، حيث يسعى بايدن إلى إيجاد طرق إضافية للتواصل مع الناخبين، بعد أن تجنب إلى حد كبير المؤتمرات الصحفية فى البيت الأبيض والمقابلات الرسمية، كما تخطى بايدن المقابلة الرئاسية التقليدية التى سبقت مباراة السوبر بول.

وواجه بايدن انتقادات باعتباره الرئيس الأكثر خجلا من وسائل الإعلام فى العصر الحديث منذ توليه منصبه، حيث أجرى 86 مقابلة، مقارنة بـ300 مقابلة أجراها ترامب و422 مقابلة أجراها باراك أوباما فى نفس الفترة من رئاستيهما، وفقًا للبيانات التى جمعها المشروع الانتقالى غير الحزبى للبيت الأبيض.

وخلال المقابلة، استجوب مايرز بايدن حول نظرية المؤامرة المنتشرة بين بعض المحافظين والتى تقول إن الأمثلة الأمريكية سويفت ولاعب كانساس سيتى تشيفز بطل السوبر بول ترافيس كيلسى هما جزء من مؤامرة متقنة لمساعدة الديمقراطيين على الفوز فى انتخابات نوفمبر .

«هل يمكنك تأكيد أو نفى وجود مؤامرة نشطة بينك وبين سويفت؟» سأل مايرز ليرد بايدن: «من أين تحصل على هذه المعلومات، إنها سرية»، مضيفاً أن سويفت أيدته لمنصب الرئيس فى عام 2020. وتابعت مايرز لتسأل عما إذا كانت ستؤيد بايدن مرة أخرى، مما دفع الرئيس إلى إضافة ضاحكة: «لقد أخبرتك أنها سرية».

كما تناول بايدن، الذى يبلغ من العمر 81 عامًا وهو أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق، المخاوف بشأن عمره، قائلاً: «عليك أن تلقى نظرة على الرجل الآخر، فهو فى مثل عمرى تقريبًا، لكنه لا يستطيع تذكر اسم زوجته، وكانت هذه إشارة واضحة إلى ظهور دونالد ترامب فى مؤتمر العمل السياسى المحافظ فى نهاية الأسبوع الماضي، والذى أشاد فيه الرئيس السابق بزوجته ميلانيا، وأشار أيضًا إلى مرسيدس شلاب مساعدته السابقة التى تساعد فى إدارة المجموعة وكانت فى ذلك الجمهور. وأشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك مايرز فى مونولوجه، إلى أن ترامب استخدم الاسم الخطأ لزوجته.

وأضاف بايدن أن ما يهم حقًا هو «كم عمر أفكارك» وشرع فى انتقاد ترامب والجمهوريين لدعمهم التراجع عن الوصول إلى الإجهاض والسياسات الأخرى التى كانت «مواقف أمريكية ثابتة» لعقود من الزمن.

كما انتقد الرئيس ترامب لإشادته بأولئك الذين شاركوا فى تمرد الكابيتول فى 6 يناير 2021، ولتعهده بالعفو عن أولئك الذين اعتدوا على ضباط الشرطة وحاولوا إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال بايدن: «هذا ما يحدث فى دول أوروبا الشرقية». «هذا ليس ما يحدث فى أمريكا».

وقال مايرز: «إن انتقاد قادتنا أو الاستهزاء بهم هو أمر صحى فى الديمقراطية، أعنى أن جو بايدن يبدو قادراً على قبول النكتة نحن هنا فى وقت متأخر من الليل نلقى النكات عنه طوال الوقت».