طريقة إعداد سوشي مقلي في المنزل

يعد طبق السوشي من الأطباق المشهورة جداً في العالم، ويعود أصل هذا الطبق إلى المطبخ الياباني، ولكن احببه المصريين وانتشر في العديد من المطاعم الشهيرة.

واذا كنتٍ من محبي الأطعمة المختلفة وتحرصي على تقديم أصناف جديدة محببه لأفراد أسرتك نقدم لكٍ وتمتعي بطعمه الرائع بنفس مذاق المطاعم سوشي مقلي في المنزل بخطوات سهلة.

المقادير

- للتغطية :

ماء بارد : كوب

دقيق : نصف كوب

النشا : نصف كوب

ملح : رشّة

البيض : 1 حبة

بقسماط : كوب (خشن)

الخل : ملعقة صغيرة

- العشب البحري : حسب الحاجة (ورق بحري)

- الأرز المصريّ : 2 كوب (مطبوخ)

- الأفوكادو : 2 حبة (مقشر ومقطع شرائح)

- البصل الأخضر : 2 عود (مقطع شرائح)

- التونا : شريحة (مقطع شرائح)

- خل الأرز : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الزيت : غزير (للقلي)

طريقة التحضير

لتحضير الأرز: اطبخي الأرز المصري من دون أي إضافات، وضعيه في طبق. اخلطي الملح مع خل الأرز، وقلبي جيداً، وأضيفي المزيج للأرز وقلبي جيداً.

حضري حصيرة لف السوشي الخاصة، وضعي فوقها قطعة من الورق البحري، وافردي كمية من الأرز على نصف الورقة، ثم اقلبيها على الوجه الآخر، ووزعي الخضار، والتونة، ولفي المكونات على بعضها البعض مع الضغط الجيد.

لتحضير التغطية: اخفقي المكونات جيداً في وعاء ما عدا البقسماط.

ضعي البقسماط في وعاء آخر.

غمسي رولات السوشي في مزيج التغطية، ثم في البقسماط.

اقلي الرولات في الزيت الغزير الساخن حتى تتحمر وتتحمص.

جهزي طبق وأخرجي رولات السوشي من الزيت واتركيها حتى تبرد تماماً.

قطعي الرولات لقطع دائرية وقدميها.