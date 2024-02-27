أمرت جهات التحقيق بالخانكة، بحبس عاطل 4أيام الي ذمة التحقيقات ، لقيامه بإطلاق الرصاص على شخص أثناء محاولته سرقة دراجته بالإكراه بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية؛ فأحدث إصابته بطلق ناري.

حبس عاطل لقيامه بسرقة دراجة نارية وشرع في قتل مالكها بالخانكة



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شخص مصابا بطلق ناري وحالته العامة مستقرة.



فريق بحث يتوصل لمرتكب الواقعة



تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه رئيس مباحث مركز الخانكة وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستيقاف المجنى عليه أثناء سيره بدراجته ليلا لسرقتها بالإكراه منه إلا أن المجنى عليه قاومه فأطلق المتهم الرصاص عليه فأحدث إصابته وفر المتهم هاربا.

وفى أحد الأكمنة ألقي القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق



جهود مكثفة للقبض علي المتهمين بسرقة مبلغ مالي من موظف بالقناطر الخيرية

ما زالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، تكثف من جهودها لكشف غموض سرقة مبلغ مالي على يد مجهولين من سيارة ملاكي، كانت تقف أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطار من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بتلقي مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغًا من شخص بعترضه لسرقة مبلغ مالي كبير من داخل سيارته أثناء توقفها بجانب الطريق أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية في القليوبية.

تم تشكيل فريق بحث، وبالمعاينة والفحص تبين أثناء توقف سيارة ملاكي بجانب الطريق أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية، قامت سيارة أخرى يستقلها مجهولون نزل أحدهم من السيارة وكسر الزجاج الجانبي وسرق المبلغ المالي من داخلها وفر هاربًا.

وأفاد المجني عليه في أقواله بأن المبلغ المالي مكافأة نهاية الخدمة.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة وجار سؤال شهود العيان وفحص المسجلين خطر ومسجلي سرقات بالمنطقة للوصول إلى مرتكب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق