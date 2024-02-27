في 10 دقائق.. حضري بسكويت للشاي

الـ بسكويت من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تناوله في أي وقت عند الشعور بالجوع، فيمكن تناوله مع الشاي كوجبة إفطار سريعه، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بكل سهولة.

طريقة عمل بسكويت سريع

المقادير

- دقيق : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الزبدة : نصف كوب

- حليب : 3 ملاعق كبيرة (سائل)

طريقة التحضير

ضعي الدقيق، والبيكنج باودر، والسكر، والزبدة في وعاء، ثم افركي المكونات بيديكِ جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

أضيفي الحليب، وافركي الخليط جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

افردي العجينة بواسطة النشابة بسماكة 0.5 سم بين ورقتين زبدة.

قطّعي العجينة إلى دوائر متساوية بواسطة كوب متوسط الحجم.

بطّني صينية خبز بورق الزبدة، ووزعي عليها دوائر العجينة.

أحدثي ثقوباً على وجه العجينة لتزيينها.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 10-15 دقيقة حتى ينضج البسكويت ويتحمر، ثم قدميه بدرجة حرارة الغرفة.