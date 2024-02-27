 إستمرار فعاليات مبادرة "أنت الحياة" ضمن قافلة قصور الثقافة بالفيوم    

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تنفيذ فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

يأتي هذا فى إطار الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك استقبلت مدرسة الإصلاح الابتدائية المشتركة بالقرية عددا من الفعاليات المقدمة للأطفال منها ورش رسم بالألوان على الوجوه بجانب ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين.

أعقب ذلك ورش حكي بالعرائس القفازية للأطفال بعنوان "أراجوز في المدرسة"، تأليف وأداء جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل، بدأتها بحوار مع الأطفال حول إنجازات مبادرة "حياة كريمة"، والخدمات التي تقدمها بالقرية، تلاها ورش حكي متنوعة بالعرائس تضمنت عدة نصائح للأطفال حول الحفاظ على الممتلكات العامة وممتلكات الغير، وناقشت أيضا العلاقة بين الطالب والمعلم مؤكدة ضرورة أن تقوم على الود والاحترام، إلى جانب فقرات متنوعة لاكتشاف وعرض مواهب الأطفال في إلقاء الشعر، الغناء، والإنشاد، وسط تفاعل كبير.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، استمرارا لبرنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات المصرية، للقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

ونفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، قافلة ثقافية فنية بمدرسة الاصلاح الابتدائية المشتركة بقرية منشأة الأمير بمركز اطسا في محافظة الفيوم، والمنفذ ضمن خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تضمنت الفعاليات ورش حكي متنوعة للأطفال تأليف وأداء جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل، قدمت خلاله عدة نصائح للأطفال حول العناية بصحتهم والتغذية السليمة، والبعد عن المأكولات السريعة الضارة بالصحة، وأهمية ممارسة الرياضة، كما أشارت إلي مبادرة "حياة كريمة" والخدمات التي تقدمها بالقرية، إلي جانب عرض عرائس ماريونت، وعرض اسكتش بالعرائس بعنوان "هتعلم وأخد حقي" حول أهمية التعليم والانتظام في الدراسة ومحاربة الأمية.

محاضرة بعنوان "سيناء أرض الأنبياء" بفرع ثقافة الفيوم

كما تم تنفيذ ورشة حكي مع الأطفال بعنوان "فلسطين أرض الأنبياء"، تلاها فقرة لاكتشاف وعرض مواهب الأطفال في إلقاء الشعر، الغناء، والتمثيل وأداء الاستعراضات، إلي جانب ورش فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين نفذها كلا من إسراء عبد العليم وميرا أمير، ورسم على وجوه الأطفال نفذتها سناء قناوي وميرا أمير، بالإضافة إلى ورشة رسم بالألوان على وجوه الأطفال نفذه كلا من سناء قناوي وميرا أمير، وورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، إلى جانب ورش حكي بالعرائس القفازية للأطفال بعنوان "ماما ستو"، تأليف وأداء جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل، بدأتها بحوار مع الأطفال حول إنجازات مبادرة "حياة كريمة" والخدمات التي تقدمها بالقرية، تلاها ورش حكي متنوعة بالعرائس قدمت خلالها عدة نصائح للأطفال حول مخاطر استخدام الموبايل بإفراط، والآثار السلبية التي ينتج عنها من تأخر دراسي وعدم الاستفادة من وقت الفراغ في ممارسة الرياضة أو الهوايات المفيدة، وناقشت أيضا ظاهرة التنمر والتي تعد من السلوكيات السلبية في المجتمع ويجب نبذها والبعد عنها لكي تسود علاقات المحبة والود والاحترام، إلي جانب فقرة لاكتشاف وعرض مواهب الأطفال في إلقاء الشعر، الغناء، والإنشاد، وسط تجاوب كبير من الأطفال.