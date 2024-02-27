إحالة موظف سابق بـ"الوطنية للإعلام" للمحاكمة الجنائية

احالت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الثلاثاء، المتهم "أشرف. ع" كبير اخصائيين العلاقات العامة بـ الهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة الجنائية، لإدانته باختلاس 2 مليون جنيه قيمة حجوزات العاملين معه في الفنادق.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 39 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، أنه في غضون الفترة من 1 يوليو 2018 وحتى 30 يونيو 2021 بدائرة قسم بولاق أبو العلا بصفته موظفًا عموميًا ومن الأمناء على الودائع اختلس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وذلك بأن اختلس 2 مليون 33 الف و297 جنيه، من السلفة المستديمة عهدته قيمة إقامة العاملين بجهة عمله في الفنادق والمسلمة اليه لتوريده للفنادق فاحتسبها لنفسه بنية تملها بدون وجه حق.

وقال مدير عام التفتيش المركزي بالهيئة الوطنية للإنتخابات في شهادته، ان اللجنة التي شكلتها النيابة العامة برئاسته توصلت الي قيام المتهم، بصفته كبير أخصائين علاقات عامة وأمين عهدة والمختص وظيفيا بالإنفاق على حجوزات الأذاعات الخارجية الخاصة بتغطية الأحداث الرياضية التي يتم نقلها علي القنوات الرياضية واجراء التسويات عنها، بإختلاس 2033297 جنيه قيمة إقامة العاملين بجهة عمله في الفنادق، وذلك بأن قدم طلبات استعاضة للسلفة عهدته بقيمة المبلع المختلس علي سنده توريده للفنادق المستحقة لها على خلاف الحقيقة وذلك بموجب فواتير صادرة أو منسوب صدورها لتلك الفنادق.