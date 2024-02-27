لافروف: الوضع الأمني في البحر الأحمر ينبغي أن يُحل دبلوماسيا

شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء على أن مسألة ضمان سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يجب معالجتها دبلوماسيا.

وقال لافروف ، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية ، :"إن روسيا تتفق مع اليمن على أن ضمان سلامة الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر يجب أن يكون أولوية لجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي ، ويجب حل هذه المسألة بالطريقة سياسية ودبلوماسية.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن قناعته بأن تزايد التوتر في المياه المجاورة للبحر الأحمر وخليج عدن، والذي نشأ بسبب قصف جماعة الحوثيين في اليمن للسفن التجارية كان إلى حد كبير نتيجة لتصعيد غير مسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة اليمنية المستمرة منذ تسع سنوات.

وقال لافروف : لا نبرر قصف السفن التجارية، كما لا يمكننا تبرير الإجراءات العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد أراضي الجمهورية اليمنية ، تحت أي ذريعة بدون أي تفويض دولي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.