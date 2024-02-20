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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم اليابانية: "نيكاي" ينهي موجة صعود لالتقاط الأنفاس

الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية

لم يستطع مؤشر الأسهم الياباني الرئيسي مواصلة الصعود، اليوم الثلاثاء، ليبقى أقل من الذروة القصوى التي سجلها منذ أكثر من 3 عقود بـ1%، وسط قلق المتعاملين قبل صدور أرباح إنفيديا غدا الأربعاء.

 

 الأسهم الياباني

 

وأعطى الخفض الكبير غير المتوقع لسعر الفائدة في الصين دفعة للأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية لكنه ثبت أنه قصير الأجل، وأغلق مؤشر نيكاي على انخفاض 0.28 % عند 38363.61 نقطة.

 

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الأسهم اليابانية 

 

الأسهم اليابانية 

 

ومؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية على وشك كسر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38957.44 نقطة، والذي سجله في يوم التداول الأخير من عام 1989 في ذروة اقتصاد الفقاعة في اليابان. وفي يوم الجمعة، ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 38865.06 نقطة قبل أن يتراجع عند الإغلاق.

 

وكان عمالقة قطاع الرقائق في اليابان القوة الدافعة لارتفاع مؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة 15%تقريبا هذا العام، متفوقا بسهولة على أقرانه الرئيسيين، بما في ذلك مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وناسداك الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، وقد ربح كل منهما حوالي 5%.

 

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