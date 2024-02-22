الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس 22-2-2024، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، مدعومة بأداء قوي للأسهم العالمية مع ارتفاع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزا مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 إذ أدت التوقعات القوية المفاجئة للإيرادات من عملاقة الرقائق الأميركية إنفيديا إلى رفع المعنويات على مستوى العالم. وارتفع المؤشر في أحدث التعاملات بنحو واحد بالمئة خلال اليوم، وسجل زيادة أربعة بالمئة تقريبا حتى الآن هذا العام بعد الارتفاع أكثر من 10 بالمئة العام الماضي.

واستفادت الأسواق العالمية من متانة الاقتصاد العالمي على نطاق واسع وآمال بخفض البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق، الخميس.

ويسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأميركي بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيادة المكاسب التي تحققها أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، في حين تخلفت الأسهم الأوروبية ليجري تداولها بسعر أقل بكثير بالنسبة للأرباح.

صعود جماعى للمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه.

رتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 29309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 36052 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12484 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10815 نقطة.