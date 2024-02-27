الخطوط الكويتية تدشن حقبة جديدة من تطوير المنظومة والأسطول والخدمات

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان أن الشركة تدخل حقبة جديدة من تطوير منظومتها وأسطولها، وتنوع خدماتها وتوسيع شبكة خطوطها بما يتناسب مع رؤيتها في تحقيق أهدافها وخططها للسنوات المقبلة.



وفي المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق الشركة شعار مرور 70 عاما على تأسيسها، قال الفقعان إن "الكويتية" تسعى لتطوير منظومتها لتواكب أحدث ما يقدمه عالم الطيران من تكنولوجيا وتقنيات حديثه، تساهم بشكل فعال في تحسين عملياتها التشغيلية لتجعلها في مصاف شركات الطيران، موضحا أن الشركة عقدت شراكة استراتيجية مع شركات أغذية وطنية ابتداء من عيد الفطر المبارك لتحسين جودة المأكولات على الطائرات، مشيرا إلى أن الشركة أطلقت خدمة توصيل أمتعة المسافر إلى المنزل.

وأشار إلى أن الشركة أطلقت قناة (الطائر الأزرق) على شاشات الطائرات التي تحتوي على مادة ترفيهية وبرامج وثائقية جديدة تلبي جميع الاحتياجات الترفيهية للمسافرين، مفيدا بأن الشركة تشغل عدد رحلات يومية بما يقارب 50 رحلة يومية إلى 46 وجهة في الموسم الشتوي الحالي مبينا أنها ستشغل رحلاتها في موسم صيف 2024 إلى 54 وجهة.

وذكر أن من أهم الوجهات وعدد الرحلات التي سيتم تشغيلها خلال موسم صيف 2024 هي زيادة عدد الرحلات إلى مدينة لندن لتكون بواقع رحلتين في اليوم وزيادة عدد الرحلات إلى مدينة ميونخ الألمانية بواقع 4 رحلات في الأسبوع اعتبارا من أبريل المقبل.

ولفت إلى أن من أهم الوجهات وعدد الرحلات التي سيتم تشغيلها خلال موسم صيف 2024 أيضا هي وجهة ملقا الإسبانية بواقع 3 رحلات في الأسبوع اعتبارا من يونيو المقبل ووجهة سراييفو العاصمة البوسنية بواقع 3 رحلات في الأسبوع اعتبارا من يونيو 2024.

وبين أن الشركة ستشغل في موسم صيف 2024 وجهة أنطاليا التركية بواقع رحلتين في الأسبوع اعتبارا من يونيو المقبل ووجهة فيينا العاصمة النمساوية بواقع 4 رحلات في الأسبوع اعتبارا من يونيو 2024.

وقال الفقعان إن الخطوط الكويتية ستشغل كذلك خلال صيف 2024 وجهة نيس الفرنسية بواقع رحلتين في الأسبوع اعتبارا من يونيو المقبل ووجهة بودروم التركية بواقع 3 رحلات في الأسبوع اعتبارا من يونيو المقبل، مضيفا أن الشركة ستشغل في ذات الموسم أيضا وجهة صلالة العمانية بواقع 3 رحلات في الأسبوع اعتبارا من يونيو المقبل وجهة الطائف السعودية اعتبارا من يونيو 2024 مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار الرحلات إلى مدينة برشلونة الإسبانية بواقع 3 رحلات في الأسبوع اعتبارا من أبريل المقبل واستمرار الرحلات إلى العاصمة الإسبانية مدريد بواقع رحلة أسبوعيا على أن تزيد وجهة مدريد إلى رحلتين في الأسبوع في حال زيادة الطلب عليها.