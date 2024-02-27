الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيطاليا تعارض إرسال قواتها للقتال في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، معارضة بلاده إرسال قوات للقتال في أوكرانيا، وذلك بعد أن طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفكرة يوم أمس.

txt

شالاندا يونج: الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا تنفد

وبحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية قال تاجاني خلال اجتماع لجنة التنسيق بين الوزراء الإيطاليين والكرواتيين في زغرب: "إن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا هي فكرة ماكرون.

وأضاف : "عندما تتحدث عن إرسال قوات، يجب أن تكون حذرًا للغاية لأنه لا يجب أن نجعل الناس يعتقدون أننا في حالة حرب مع روسيا".. وتابع: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، نحن ندافع فقط عن أوكرانيا، وفي رأيي الشخصي أنا لست مؤيدا لإرسال قوات إيطالية للقتال في أوكرانيا".

مواد متعلقة

شولتس يكذب ماكرون بشأن دعم أوكرانيا

برلين تكشف موقفها بشأن إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا

الكرملين يرد على ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البلغاري يصل إلى أوكرانيا لتأكيد الاستمرار في دعمها

جوتيريش: افتقار مجلس الأمن للوحدة بشأن أوكرانيا وغزة "يقوض سلطته بشكل قاتل"

أوكرانيا: 7 ضربات جوية ضد تجمعات للجيش الروسي خلال 24 ساعة‎
الجريدة الورقية