إيطاليا تعارض إرسال قواتها للقتال في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، معارضة بلاده إرسال قوات للقتال في أوكرانيا، وذلك بعد أن طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفكرة يوم أمس.

وبحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية قال تاجاني خلال اجتماع لجنة التنسيق بين الوزراء الإيطاليين والكرواتيين في زغرب: "إن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا هي فكرة ماكرون.

وأضاف : "عندما تتحدث عن إرسال قوات، يجب أن تكون حذرًا للغاية لأنه لا يجب أن نجعل الناس يعتقدون أننا في حالة حرب مع روسيا".. وتابع: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، نحن ندافع فقط عن أوكرانيا، وفي رأيي الشخصي أنا لست مؤيدا لإرسال قوات إيطالية للقتال في أوكرانيا".