7 عروض تنافس على جوائز مهرجان الكويت المسرحي الـ23

تنطلق غدا الأربعاء الدورة الـ23 من مهرجان الكويت المسرحي على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا، والتي تستمر حتى الثامن من مارس المقبل، وتشهد تكريم عدد ممن تركوا بصمة واضحة مثل زهرة الخرجي وفخرية خميس وجمال اللهو وفهد العبدالمحسن وخالد المفيدي وعبدالله التركماني، وذلك تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري.



وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس مساعد الزامل في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن مهرجان الكويت المسرحي من أهم المهرجانات التي تثري الحركة المسرحية، موضحا أنه تم اختيار الفنان القدير سعد الفرج ليكون شخصية الدورة الـ23 باعتباره أحد أبرز رواد الحركة الفنية الكويتية الذين امتدت مسيرتهم لنحو ستة عقود بموهبة فنية عالية ترسخت بأعمال مازالت راسخة في الأذهان.



وأشار إلى أن ضيف الدورة الرئيس التنفيذي في هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية والمستشار في وزارة الثقافة وعضو الجمعية الدولية للعلاقات العامة فرع الخليج سلطان البازعي، مضيفا أن حفل الافتتاح غدا يتضمن عرضا بعنوان "سفر" يستذكر من خلاله أعمال المسرحي الكويتي الراحل صقر الرشود عبر شخوصه الشهيرة وأعماله المسرحية الخالدة.



ويتنافس على جوائز المهران عروض "عفن الروح" لفرقة تياترو المسرحية و"سجيل" لفرقة المسرح الشعبي و"سيناريو وحوار" لفرقة مسرح الخليج العربي و"رصاص" لمؤسسة باك ستيج قروب و"بيانولا" لفرقة مسرح الشباب و"جزا البارحة" للمعهد العالي للفنون المسرحية و"غصة عبور" لفرقة المسرح الكويتي، فيما يشهد المهرجان ورشا فنية مصاحبة حول "الاخراج ولغة الجسد" يقدمها المخرج خالد الرويعي، وورشة "فن الكتابة المسرحية" تقدمها الدكتورة نورة العتال، و"توظيف الدمى بالمسرح" يقدمها الدكتور وليد دكروب.



كما يتضمن المهرجان حلقة نقاشية بعنوان "واقع المسرح العربي المعاصر" ستناقش محورين الاول "اتجاهات التأليف - أشكال العروض" بمشاركة الدكتور سامي الجمعان والدكتور خالد أمين، فيما يناقش المحور الثاني "دور المهرجانات المسرحية -الواقع والمأمول" بمشاركة الدكتورة آمنة الربيع والدكتور هشام زين الدين والدكتور غنام خضر، كما يتضمن جلسات تعقب كل عرض مسرحي بمشاركة نخبة من الأكاديميين والنقاد المسرحيين إلى جانب حلقة نقاشية للمهرجان والورش المصاحبة.