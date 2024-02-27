محافظ الإسكندرية والبنك الأوروبي يبحثان تعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات المناخية



استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وفدًا يضم أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمتابعة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي، وعلى رأسها المشروعات ذات الأهمية حيث تنفيذ مبادرة "المدينة الخضراء" التي تتم في ثلاث مدن في مصر هي: الإسكندرية والقاهرة والسادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد اللواء محمد الشريف في هذا الإطار حرص محافظة الإسكندرية على تطبيق الاقتصاد الأخضر وذلك لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وناقش مع الوفد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها والمشروعات المقترحة للاختيار من بينها مشروعات التغيرات المناخية والنقل العام والمخلفات الصلبة، وقطاع المياه والصرف الصحي.

مؤكدًا على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لمشروعات حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية.

يأتي اللقاء على هامش زيارة وفد البنك الأوروبي لمصر لعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال، وممثلي الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.