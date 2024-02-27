السابعة مساءً أمام البلدية .. الأهلي يعود لمسابقة الدوري بعد غياب 91 يومًا

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لمواجهات بطولة الدوري الممتاز مجددًا ، عندما يلتقي نظيره بلدية المحلة في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للبطولة المحلية.





ويستأنف الفريق الأحمر مواجهاته بالبطولة المحلية بعد فترة غياب دامت 91 يومًا ، حيث كانت المواجهة الأخيرة له أمام سموحة بالجولة السابعة يوم 28 نوفمبر الماضي.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر تدريباته الجماعية بالأمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين ‏غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران، ناقش خلالها العديد من الأمور المتعلقة بالمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل استكمال بقية فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة وتقسيمة كرة ‏قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

كان الفريق الأحمر قد نجح في الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون مقابل مساء الجمعة الماضي ليرتفع رصيده للنقطة التاسعة ، ويحسم تأهله إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.‏