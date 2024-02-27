بعد قليل .. هليوبوليس ضيفًا على سيدات الأهلي في دوري سوبر السلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي ، بعد قليل مباراة مهمة أمام تظيره فريق هليوبوليس ، لحساب منافسات بطولة دوري السوبر.





من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لمواصلة العروض القوية في البطولة والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبات بالشكل المناسب للمباراة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق الزهور بنتيجة 80-64 في البطولة.