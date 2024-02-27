مياه القليوبية تنظم ورشة عمل للاستفادة من تجربة مياه الشرب بسوهاج

استعرضت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج خلال ورشة العمل التى نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية تجربة تطوير منظومة تقييم أداء العاملين صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه سوهاج والعضو المنتدب واضاف انه تم أيضا عرض تطوير نماذج تقييم الأداء للعاملين وفقا للوظائف وطبيعة عمل كل وظيفة وذلك بهدف استخراج مؤشرات أداء حقيقية لكل موظف مما يساهم فى تحسين أداء العاملين ورفع كفائتهم وتطويرهم لتحقيق أهداف الشركة وتحقيق رضا المواطنين.

واكد رئيس مياه سوهاج انه تم أيضا استعراض تجربة الشركة فى اطلاق تطبيق الكترونى لتقييم أداء العاملين وذلك فى اطار الحوكمة والترشيد والتحول الرقمى والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

ومن الجدير بالذكر انه كرم المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالقليوبية والعضو المنتدب احمد محمود طلعت مدير ادارة التوظيف وتقييم الاداء ومحمد رافت على رئيس قسم التوظيف المشاركين بورشة عمل تبادل الخبرات تقديرا من الشركة لمجهوداتهم فى تبادل الخبرات بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.