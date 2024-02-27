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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي والزمالك.. موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة الطائرة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

حالة من الترقب تنتاب جماهير القطبين الأهلي والزمالك، وذلك من أجل متابعة نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، والتي تشهدها صالة اتحاد الشرطة.

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واستطاع الأعلي والزمالك التأهل لنهائي السوبر المحلي لكرة الطائرة رجال للموسم الجاري.
فقد نجح الزمالك في تحقيق الفوز على بتروجيت بنتيجة 3/0، في نصف نهائي البطولة، بينما حقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/1.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة 

من المقرر انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، على صالة اتحاد الشرطة.
وتُنقل موقعة الأهلي والزمالك عبر قناة "أون تايم سبورت 2" بتعليق محمد عبد العظيم.
يذكر أن مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ستسبق مواجهة القمة، والتي سيتنافس فيها بتروجت وطلائع الجيش.

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