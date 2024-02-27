الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير: جهود مصر لدعم أشقائها الفلسطينيين يتكامل مع المساعي السياسية والدبلوماسية

مساعدات مصرية تدخل
مساعدات مصرية تدخل من معبر رفح

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الجهود الجبارة التي تبذلها مصر لدعم أشقائها الفلسطينيين هي انعكاس للجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة منذ بدء الأزمة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأضاف "فرحات"، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في الجانب الإنساني، توسعت جهود مصر بشكل كبير للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، حيث أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في هذا الشأن.

txt

المخيم المصري الثاني في خان يونس.. 400 خيمة تأوي 4 آلاف نازح

txt

بدء التجهيز لإنشاء المخيم المصري الثالث في خان يونس (شاهد)

وأوضح أن الأمر لا يقتصر فقط على قبول المساعدات أو الضغط على الجانب الإسرائيلي لقبول المساعدات الإنسانية، ولكن جهود مصر في الجانب الإنساني بدءًا من إنشاء مخيم اللجوء الأول ثم مخيم اللجوء الثاني وبدء إجراءات إنشاء مخيم اللجوء الثالث أخذت أشكالًا أخرى.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن القوات الجوية المصرية أسقطت جواً نحو 50 طناً من المساعدات الإنسانية إلى شمال ووسط قطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية، عن المصدر قوله: "تم إيصال 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية إلى شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين". وأوضح المصدر، أن مصر كثفت جهودها برًا وجوًا لمساعدة وإيصال المواد الإغاثية إلى المناطق المتضررة شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن القوات الجوية المصرية ستنقل جواً مساعدات طبية وغذائية إلى قطاع غزة.

مواد متعلقة

قطر: نأمل وقف إطلاق نار في غزة قبل رمضان

باحث سياسي: مصر تلعب دورا رئيسيًا في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة (فيديو)

بايدن يعد غزة بتوقف مداهمات الاحتلال خلال رمضان

بايدن يعلن الموعد المحتمل لوقف النار في غزة.. هدنة وشيكة

القوات المسلحة الأردنية ترسل أكبر قافلة غذائية في غزة

الخارجية الأمريكية تكشف عن جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة
الجريدة الورقية