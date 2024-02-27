خبير: جهود مصر لدعم أشقائها الفلسطينيين يتكامل مع المساعي السياسية والدبلوماسية

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الجهود الجبارة التي تبذلها مصر لدعم أشقائها الفلسطينيين هي انعكاس للجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة منذ بدء الأزمة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأضاف "فرحات"، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في الجانب الإنساني، توسعت جهود مصر بشكل كبير للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، حيث أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في هذا الشأن.

وأوضح أن الأمر لا يقتصر فقط على قبول المساعدات أو الضغط على الجانب الإسرائيلي لقبول المساعدات الإنسانية، ولكن جهود مصر في الجانب الإنساني بدءًا من إنشاء مخيم اللجوء الأول ثم مخيم اللجوء الثاني وبدء إجراءات إنشاء مخيم اللجوء الثالث أخذت أشكالًا أخرى.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن القوات الجوية المصرية أسقطت جواً نحو 50 طناً من المساعدات الإنسانية إلى شمال ووسط قطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية، عن المصدر قوله: "تم إيصال 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية إلى شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين". وأوضح المصدر، أن مصر كثفت جهودها برًا وجوًا لمساعدة وإيصال المواد الإغاثية إلى المناطق المتضررة شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن القوات الجوية المصرية ستنقل جواً مساعدات طبية وغذائية إلى قطاع غزة.