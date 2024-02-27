بدء التجهيز لإنشاء المخيم المصري الثالث في خان يونس (شاهد)

أفاد تقرير عرضته قناة “القاهرة الإخبارية” بأن الهلال الأحمر المصري يجهز لإقامة المخيم الثالث في خان يونس بقطاع غزة، موضحًا أن الدولة المصرية لم تتوقف في دعمها وتوجيهها بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني حتى يتم استيعاب جميع أعداد النازحين الممكنة داخل أماكن آمنة ومنظمة، تتوفر فيها احتياجاته الأساسية بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني داخل قطاع غزة لتقديم الخدمات الصحية للمخيمات والنازحين.

المخيم المصري الثاني

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المخيم المصري الثاني، والذي يتسع لأكثر من 4 آلاف من النازحين الفلسطينيين الذي أنشأه الهلال الأحمر المصري بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وبه أكثر من 400 خيمة، وهناك العديد من الخدمات المعيشية واللوجستية وخدمات الدعم النفسي التي حرصت الدولة المصرية على توفيرها من أجل استقبال أعداد من النازحين، والذي يعمل بالتوازي مع المخيم المصري الأول والذي أنشئ في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي.

الهلال الأحمر المصري

ومن جهته، قال محمد حسن مسؤول الإغاثة في قطاع غزة من الهلال الأحمر المصري، إن تم تزويد المخيم بكافة الخدمات اللوجستية اللازمة سواء الحمامات أو المياه أو الكهرباء مع تأمين كافة التوزيعات الغذائية اليومية لكافة المقيمين به وكافة احتياجاتهم الشخصية سواء من أدوات النظافة والملابس أو المفروشات.