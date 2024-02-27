غدا.. محاكمة متهمين بسرقة المواطنين في الساحل

تنظر غدا الأربعاء محكمة الجنايات، محاكمة شخصين في اتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين في منطقة الساحل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من مواطن بسرقته أثناء سيره في الطريق العام، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين.

وتبين أن لهما معلومات جنائية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن الهواتف المستولى عليها، واعترفا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما حصيلة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحقيق حول نشوب حريق داخل ورشة في الدرب الأحمر

تباشر النيابة المختصة، التحقيق حول حريق اندلع اليوم الثلاثاء، داخل ورشة في منطقة الدرب الأحمر، دون وقوع إصابات.

في وقت سابق، تم إخطار النجدة بالحريق، والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداد النيران للأجزاء المجاورة، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.