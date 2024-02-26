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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تفتح تحقيقًا في واقعة رونالدو

رونالدو
رونالدو

شهدت الساعات الماضية حالة من الغضب وسط جماهير كرة القدم السعودية، بعد الواقعة المسيئة التي قام بها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، خلال مواجهة فريقه أمام الشباب بالأمس الأحد.

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وكشفت تقارير صحفية سعودية أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت فتح تحقيقًا في واقعة رونالدو، حيث تدرس كافة الأدلة المتاحة لاتخاذ قرارًا مناسبًا بشأن هذه الواقعة.

وأوضحت أن قرار لجنة الانضباط سيصدر بعد 48 ساعة من الاَن، وذلك بسبب حرص اللجنة على اتخاذ رد فعل سريع، عقب الصدمة التي تعرضت لها الجماهير السعودية من واقعة الدولي البرتغالي المسيئة.

الجدير بالذكر أن رونالدو قام بأشارات مُشينة خلال مواجهة النصر أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر دوري "روشن" السعودي، في المباراة التي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 3/2.

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