رونالدو مُهدد بالغياب عن النصر السعودي بعد الواقعة المُسيئة

أصبح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال، مهددًا بالغياب عن العالمي خلال المباريات المقبلة ببطولة دوري "روشن" السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

جاء ذلك بعد الواقعة المسيئة التي حدثت من رونالدو خلال مواجهة النصر أمام الشباب، في المباراة التي انتهت بفوز العالمي على الليوث بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر دوري "روشن" السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ستفتح تحقيقًا في واقعة رونالدو، والتي أغضبت قطاعًا كبيرًا من جماهير كرة القدم السعودية.

وأشارت إلى أنه في حالة ثبتت إدانة رونالدو، فإن الدولي البرتغالي سيكون مُهددًا بالإيقاف لعدة مباريات مقبلة، كما أنه سيغيب عن مواجهات حاسمة للنصر في دوري روشن السعودي.

الجدير بالذكر أن رونالدو يحمل طموحات وأحلام جماهير النصر خلال الموسم الحالي، بعدما حقق بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.