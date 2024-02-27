سفير سيرلانكا بمصر يقوم  بزياره للغرفة التجارية بالفيوم لتعزيز العلاقات التجارية

قام باثما ناثان سفير سيرلانكا بجمهورية مصر العربية بزيارة اليوم الى الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم ، و كان فى استقباله المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادرة الغرفة التجارية بالفيوم واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية ، بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين سريلانكا ومصر.

خلال الاجتماع، سلط السفير باثما ناثان الضوء على المجالات التي يمكن لكيانات الأعمال السريلانكية التعاون فيها مع الغرفة التجارية بالفيوم. ، و أوضح السفير أيضًا إمكانات المنتجات السريلانكية مثل الشاي السيلاني والمنتجات ذات الصلة بجوز الهند والتوابل السريلانكية والمنتجات العشبية والقهوة وما إلى ذلك للتواصل مع الكيانات التجارية الأعضاء في الغرفة التجارية بالفيوم.

ناقش السفير إمكانية ربط شركات تصنيع الأقمشة المصرية مع شركة هيلا للملابس مصر، إحدى شركات الملابس السريلانكية المستثمرة والعاملة حاليًا في محافظة الإسكندرية.

كما تمت مناقشة ترويج الشركات السريلانكية المصنعة لمنتجات الإطارات المطاطية ، وترويج الشركات السريلانكية المصنعة لمنتجات الإطارات المطاطية بين تجار محافظة الفيوم .

واشاد سفير سريلانكا باقتراحات المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم عن قطاعات المنتجات التي يمكن للمصريين الترويج لها في سريلانكا وبالتالي إيجاد إمكانية ربط المصدرين المصريين بالمستوردين السريلانكيين المحتملين.

واستفسر رئيس مجلس ادارة غرفة الفيوم عن إمكانية تبادل وفود الأعمال بين غرفتهم والغرف النظيرة في سريلانكا. كما استفسر عن المعارض التجارية التي تقام في سريلانكا وإمكانية حضور مثل هذه المعارض للمهتمين بغرفة الفيوم. ، و تمت مناقشة تفاصيل حول المعرض التجاري القادم الصناعة 2024. كما أبدى رئيس مجلس أدارة الغرفة التجارية بالفيوم استعداد الغرفة لاستقبال الشركات السريلانكية للاستثمار في المنطقة الصناعية بمحافظة الفيوم.

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