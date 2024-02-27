مرافق الأقصر: تحرير ٢٣ محضر إشغال خلال حملة بشوارع المدينة

صرح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر أن شرطة المرافق شنت حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر؛ لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.



و استهدفت الحملة شوارع سوق الصنايع، ومناطق ابو الجود، موقف أرمنت، موقف الأقاليم، شرق السكه، السوق السياحي، ميدان ابوالحجاج، مرسي الاهالي.

واسفرت الحملة عن تحرير ٢٣ محضر اشغال، ٤ محاضر باعة جائلين، ٧ محاضر نظافة عامة، ١٣ محضر مضبوطات متنوعة، ٤٦ محضر إزالات إدارية، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه كافة المخالفات.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.



وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.