محافظ الغربية يتابع الحملات المكبرة للنظافة ورفع إلاشغالات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تُولى اهتماماً بالغاً بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

جاء ذلك خلال متابعة لجهود الوحدات المحلية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، حيث تابع المحافظ استمرار اعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة ، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، قد عقد أيضا اليوم الثلاثاء اجتماعاً بمديري المديريات الخدمية و شركات المرافق لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، والموقف التنفيذي لهذه المشروعات ، ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه اعمال التنفيذ .

ووجه رحمي خلال الاجتماع بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن و شركات المرافق لتذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الانتهاء من هذه المشروعات في توقيتها المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من هذه القطاعات .

وأكد " المحافظ " ، على أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للدولة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الخدمية ، مشيراً إلي أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها في بناء الجمهورية الجديدة .

وأشار محافظ الغربية الى استمرار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة من خلال الجولات الميدانية وعقد الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.