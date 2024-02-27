قائمة أفلام الدورة الرابعة لـ مهرجان Film O'Clock

أعلن مهرجان Film O'Clock الدولي عن تفاصيل دورته الرابعة المقرر إقامتها في الفترة من 28 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل، في القاهرة.

تفاصيل فعاليات الدورة الرابعة مهرجان Film O'Clock

تضم فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان مجموعة قوية من الأفلام القصيرة والكلاسيكية، هذا بجانب مجموعة لقاءات مع صناع السينما.

لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام القصيرة

تتألف لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام القصيرة من الفنان المصري علي قاسم، الذي شارك في العديد من الأعمال الهامة من بينها فيلم "ليل/خارجي" لأحمد عبد الله، الذي عرض في مهرجان تورنتو، وفيلم "أبو صدام" لنادين خان الذي شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أول عروضه، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات التي تصدرت قوائم المشاهدة.

ويرأس لجنة التحكيم المخرج الروماني رادو جوده، ذو الرؤية الخاصة، الذي حازت أعماله الرائدة، بما في ذلك "المصباح مع الغطاء - Lampa cu caciula" و"مضاجعة سيئة الحظ أو محتوى جنسي هزلي - Bad Luck Banging or Loony Porn" على إشادة دولية، وحصد الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي.