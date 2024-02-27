الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

في ثاني أيام مؤتمر المجلس الدولي للمطارات

مناقشات لخبراء الطيران الدوليين في القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

في ثاني أيام مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات ناقش خبراء الطيران الدوليين عددا من الموضوعات الهامة لمستقبل الطيران في القارة السمراء .

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وزير الطيران المدنى: أفريقيا قارة الفرص الواعدة والاستثمارات

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رئيس ACI لإقليم إفريقيا: الطيران مساهماً هاماً في النمو الاقتصادي والتنمية بأفريقيا

حيث تناولت الجلسة الاولي التحديات والفرص للأنشطة غير المتعلقة بالطيران في افريقيا ثم تناول العرض التقديمي استخدام وقود الطيران المستدام في المطارات الافريقية و تناولت الجلسة الثانية اهمية الاستثمار في البنية التحتية في المطارات الافريقية و تناولت الجلسة الثالثة خلق مناخ مناسب للاستثمار و التعاون مع القطاع الخاص و في ختام المؤتمر تم الاعلان عن قيام دولة جنوب افريقيا باستضافة المؤتمر والاجتماعات القادمة بمدينة جوهانسنبرج.

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