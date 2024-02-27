في ثاني أيام مؤتمر المجلس الدولي للمطارات
مناقشات لخبراء الطيران الدوليين في القاهرة
في ثاني أيام مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات ناقش خبراء الطيران الدوليين عددا من الموضوعات الهامة لمستقبل الطيران في القارة السمراء .
حيث تناولت الجلسة الاولي التحديات والفرص للأنشطة غير المتعلقة بالطيران في افريقيا ثم تناول العرض التقديمي استخدام وقود الطيران المستدام في المطارات الافريقية و تناولت الجلسة الثانية اهمية الاستثمار في البنية التحتية في المطارات الافريقية و تناولت الجلسة الثالثة خلق مناخ مناسب للاستثمار و التعاون مع القطاع الخاص و في ختام المؤتمر تم الاعلان عن قيام دولة جنوب افريقيا باستضافة المؤتمر والاجتماعات القادمة بمدينة جوهانسنبرج.