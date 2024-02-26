رئيس ACI لإقليم إفريقيا: الطيران مساهماً هاماً في النمو الاقتصادي والتنمية بأفريقيا

وجه إيمانويل تشافيز رئيس ACI أفريقيا المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، الشكر للحكومة المصرية ووزارة الطيران والقابضة للمطارات والملاحة الجوية على حسن التنظيم والإدارة والضيافة لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا فى دورته ال ٧١.

وأكد فى كلمته قائلا:" دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم

السادة الوزراء السادة الوفود والضيوف الكرام

السيدات والسادة.... صباح الخير يا القاهرة، أرض بعض من أغلى التاريخ والثقافة في العالم.

يسعدني حقًا أن أكون معكم هذا الصباح لحضور حفل الافتتاح الرسمي لنسخة أخرى من المؤتمر والمعرض الإقليمي لأفريقيا ACI.

اسمحوا لي أن أشارك المتحدثين السابقين في توجيه الشكر إلى الحكومة المصرية ومضيفتنا، الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز لهذا المؤتمر.

واسمحوا لي أيضًا أن أشكر كل من ساهم بشكل أو بآخر في نجاح هذا المؤتمر.

على وجه الخصوص، أفكر في الرعاة والعارضين المتميزين، الذين يواصلون وضع ثقتهم بنا، وأعضائنا المخلصين لدعمهم الكامل، وشركاء العمل لدينا لإيمانهم بنا، وأخيرًا وليس آخرًا، موظفينا للعمل بلا كلل خلف الكواليس.

يستأنف موضوع هذا المؤتمر L&G ما نركز عليه نحن، صناعة المطارات: روافع النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام في هذه القارة.

لا يمكن إنكار أن الطيران يعد مساهما هاما في النمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا.

يفتح النقل الجوي البلدان ويربطها ببعضها البعض، مما يسهل التجارة ويمكّن الشركات المحلية من الارتباط بسلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

إحدى الروافع الرئيسية لتوليد هذه التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية ولعب دور مهم في تحقيق العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) هي خدمات المطارات والبنية التحتية للمطارات.

ولكن لضمان استخدام البنية التحتية باهظة الثمن الحالية للمطارات بكفاءة وتلبية احتياجات سعة المطارات المستقبلية لتعزيز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالنقل الجوي، يجب وضع إطار تنظيمي اقتصادي فعال، والذي يشكل بالفعل العمود الفقري لـ التحرير السلس للنقل الجوي.

تحتاج الحكومات الأفريقية إلى دعم أعمال المطارات من خلال ضمان قدر أكبر من المرونة في تنمية مصادر إيراداتها.

يجب أن تكون الرقابة الاقتصادية متناسبة مع العوامل التنافسية التي تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين شركات الطيران والمطارات. وأنا هنا أناشد إبقاء التدخلات التنظيمية عند الحد الأدنى وعدم أخذها في الاعتبار إلا عندما تفوق فوائد هذه التدخلات على التسعير أو الاستثمار أو جودة الخدمة بشكل واضح التكاليف المرتبطة بها، بما في ذلك التكاليف غير المباشرة.

في أفريقيا، يتعين علينا أن نتوقف عن النظر إلى الطيران باعتباره ترفاً وأن نتمتع بحرية تطبيق جميع أنواع الضرائب على نحو غير مبرر على الصناعة من أجل تمويل المبادرات التي لا علاقة لها بالطيران أو لتعويض أي عجز في الميزانيات الوطنية.

يعد هذا، L&G، انتهاكًا محتملاً لمبادئ منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الضرائب في مجال الطيران، ونحن، في ACI Africa، لا نتغاضى بالتأكيد عن هذا.

اسمحوا لي أن أكرر أن المطارات هي قطب اقتصادي للتنمية والتقدم، حيث يتم إنشاء العديد من الشركات وازدهارها لدعم عمليات المطار، وحيث يزدهر الاقتصاد، ويعتمد عليها الناس في معيشتهم.

هذا هو ما يدور حوله هذا المؤتمر من خلال الجلسات المختلفة التي أعددناها لكم، بدءًا من مطارات الغد الأفريقية إلى اعتماد ممارسات الحوكمة السليمة، مثل إطار إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك الجلسة التي سأعقد فيها ومن دواعي سروري أن أتحدث في وقت لاحق اليوم عن كيفية إطلاق العنان لإمكانات الطيران في قارتنا.

بصفتي رئيسًا لـ ACI Africa وبدعم من فريقي بأكمله، فإنني مصمم وملتزم بقيادة الدعم الثابت الذي يقدمه ACI Africa لتوجيه المطارات الأفريقية نحو الكفاءة والمرونة والتميز والاستدامة.

في هذه الملاحظة المتفائلة، شركة L&G، أتمنى لكم جميعًا مؤتمرًا رائعًا.