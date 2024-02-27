5 لاعبين من ‎الإسماعيلي على رادار المنتخب في معسكر مارس

يتجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، لضم 5 لاعبين، من صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، لمعسكر الفراعنة المقرر له في شهر مارس، بدولة الإمارات.

واستقر الجهاز الفني للفراعنة على ضم الخماسي، أحمد عادل عبد المنعم، عبد الرحمن مجدي، عمر الساعي، زياد فرج وحاتم سكر، نظرا لأدائهم المميز مع الدراويش منذ استئناف مسابقة الدوري.

واتفق اتحاد الكرة مع الجهاز الفني على انطلاق معسكر الفراعنة 18 مارس المقبل، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية الدولية في الفترة من 22 حتى 26 من نفس الشهر.

وأسفرت القرعة عن مواجهة المنتخب الوطني، لنظيره نيوزيلندا، في نصف نهائي البطولة الودية، يوم 22 مارس المقبل، على أن يلاقي في المباراة النهائية حال تأهله، الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.