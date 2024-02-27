رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، إجتماع مجلس الجامعات الأهلية ، الذي عُقد برئاسة الدكتور ايمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور دكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ماهر مصباح أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

فى بداية الإجتماع، أكد دكتور أيمن عاشور على الإهتمام والدعم الكبير ، الذي تُقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، لافتاً إلى أنها تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية، والتى يمكن الإستفادة منها في تنمية المجتمع ودعم المشروعات التنموية ، بمختلف المجالات الإقتصادية، والإجتماعية، والصحية والبيئية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة ، تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار إلى ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي المصرية ، والتوسع فى الشراكات الدولية للإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة، وشدد الوزير ، على ضرورة أن تتقدم الجامعات الأهلية بخطط عملها ؛ لتقييمها ومتابعتها والوقوف على معدلات التقدم، في تنفيذها لخططها التعليمية ، وضمان حسن انتظام العملية التعليمية بها.

وصرح دكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على تخصيص نسبة 5%، من المنح المُخصصة للطلاب المُتفوقين التي تقدمها كل جامعة؛ لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على اعتماد اللوائح الخاصة، والسير فى إجراءات بدء الدراسة ببرنامج "نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني" بكلية الآداب بجامعة بني سويف الأهلية.

ووافق المجلس، على اعتماد اللائحة الداخلية والسير ، في إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس في برنامج "إدارة الأعمال الرياضية بمجال العلوم الإدارية" بكلية العلوم الإدارية جامعة الجلالة الأهلية ، ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية ، والسير في إجراءات بدء الدراسة ببرنامج بكالوريوس علوم التمريض بنظام الساعات المُعتمدة بكلية التمريض، وبرنامج بكالوريوس الهندسة فى تخصصي الهندسة الميكانيكية بقسم هندسة المواد وإدارة التصنيع ، والهندسة الكهربية بقسم هندسة الحاسوب بمسارات ، "الحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الكفاءة، والأمن السيبراني"، بجامعة المنوفية الأهلية.

كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية ، والسير في إجراءات بدء الدراسة بكلية التمريض بنظام الساعات المعتمدة بجامعة جنوب الوادى الأهلية ، ووافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامج "اللغة الفرنسية والترجمة"، وبرنامج "اللغة الإنجليزية والترجمة" بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية ، والسير فى إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط الأهلية ، كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة العلمين الدولية ، وكلية آل مكتوم للتعليم العالي باسكتلندا، وحضر الإجتماع دكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الإقتصادية، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة.