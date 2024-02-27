الثلاثاء 27 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جمعية الإغاثة بغزة: الوضع الإنساني في القطاع كارثي والأغلبية تعاني من الجوع

مواطنون في غزة يكافحون
مواطنون في غزة يكافحون للحصول على طعام

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن الوضع الإنساني في غزة "كارثي"، مشيراً إلى أن اليوم  الـ 144 من الهجمات الإسرائيلية على القطاع، والتي دمرت الكثير من البنية التحتية، وقتلت 30 ألف فلسطيني، وأصابت أكثر من 70 ألفاً آخرين بجروح خطيرة.

وأوضح ياغي في مقابلة هاتفية مع قناة "القاهرة" الإخبارية أن الوضع الإنساني مأساوي للغاية وأنه بحسب تقرير للأمم المتحدة فإن أكثر من 785 ألف شخص يعانون من جوع حقيقي، بالإضافة إلى 700 ألف يعانون من أمراض جلدية معدية وأمراض الجهاز التنفسي وضغط الدم والسكري والفشل الكلوي. 

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سكاي نيوز: مصر تخطط لتنفيذ عملية إنزال جوي للمساعدات فوق غزة

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عاجل.. مصر تسقط 45 طنًا من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

وأشار إلى أن عدد الوفيات في غزة يرتفع يوميا، وأنه إذا استمر هذا الوضع المأساوي فإن عدد الوفيات بسبب نقص العلاج ونقص الغذاء والماء مرشح للارتفاع أكثر من ذلك.

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