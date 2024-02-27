جمعية الإغاثة بغزة: الوضع الإنساني في القطاع كارثي والأغلبية تعاني من الجوع

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن الوضع الإنساني في غزة "كارثي"، مشيراً إلى أن اليوم الـ 144 من الهجمات الإسرائيلية على القطاع، والتي دمرت الكثير من البنية التحتية، وقتلت 30 ألف فلسطيني، وأصابت أكثر من 70 ألفاً آخرين بجروح خطيرة.

وأوضح ياغي في مقابلة هاتفية مع قناة "القاهرة" الإخبارية أن الوضع الإنساني مأساوي للغاية وأنه بحسب تقرير للأمم المتحدة فإن أكثر من 785 ألف شخص يعانون من جوع حقيقي، بالإضافة إلى 700 ألف يعانون من أمراض جلدية معدية وأمراض الجهاز التنفسي وضغط الدم والسكري والفشل الكلوي.

وأشار إلى أن عدد الوفيات في غزة يرتفع يوميا، وأنه إذا استمر هذا الوضع المأساوي فإن عدد الوفيات بسبب نقص العلاج ونقص الغذاء والماء مرشح للارتفاع أكثر من ذلك.