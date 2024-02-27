سكاي نيوز: مصر تخطط لتنفيذ عملية إنزال جوي للمساعدات فوق غزة

أفادت فضائية “سكاي نيوز عربية”، اليوم الثلاثاء، وفقًا لمصدر أمني مصري رفيع المستوى، بأن سلاح الجو المصري يخطط لإسقاط مساعدات غذائية وطبية إلى قطاع غزة.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في المواد الغذائية، وإذا لم يتم إيصال المساعدات بكميات كبيرة إلى القطاع الذي يعيش سكانه تحت وطأة الحرب والجوع، فإن السكان قد يعانون من مجاعة مدمرة.

وقالت المصدر إن سلاح الجو المصري يخطط لإنزال مساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة، مضيفًا أن مصر تستعد لإنشاء مستشفى ميداني مصري مزود بغرفة عمليات في قطاع غزة، وأنه يجري اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مخيم ثالث للنازحين في الجزء الشمالي من محافظة دير البلح في قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني في توفير المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للنازحين.

وأضاف المصدر أن مصر تعتزم تقديم المساعدات والمأوى والرعاية الطبية لآلاف الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

إنزال جوي أردني

وأعلن الجيش الأردني، أمس الإثنين، أنه قام بأكبر عملية إلقاء مساعدات إنسانية في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال بيان عسكري أردني إن "عملية إلقاء المساعدات شملت قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب".

وذكر البيان العسكري الأردني أن "ثلاث طائرات أردنية وأخرى فرنسية شاركت في العملية"، مضيفاً أنها نفذت أربع عمليات إنزال جوي على طول ساحل غزة من الشمال إلى الجنوب.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن القوات الإسرائيلية تقصف غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وتشريد 170 من أصل 2.4 مليون نسمة من سكان القطاع وتسبب في أزمة إنسانية مدمرة.