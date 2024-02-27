تراث مدينة إسنا بمتحف الحضارة

في إطار الفعاليات التي يتبناها المتحف القومي للحضارة المصرية لتسليط الضوء على تراث المحافظات المصرية، ضمن نشاطه الثقافي، نظم المتحف فعالية عن تراث مدينة إسنا بمحافظة الأقصر بعنوان "تراث إسنا"، وذلك ضمن مشروع السياحة المستدامة والمتكاملة بالمدينة، وذلك بالتعاون مع محافظة الأقصر ونخبة من فناني المحافظة.

وأوضح الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، أن هذه الفعالية هي الثامنة التى ينظمها المتحف في إطار الأنشطة الثقافية والتراثية التي يقدمها المتحف، لتسليط الضوء على تراث المحافظات المختلفة وتاريخ وحضارة مصر الغنية بمفرداتها التراثية والثقافية، وتعريف الزائرين بها وإشراكهم لنشر الوعي الثقافي والسياحي والأثري.

وقالت نانسي عمار إخصائي تراث وتواصل حضاري، أن الفعالية تضمنت مجموعة من الورش الفنية والتعليمية عن الحرف والفنون التي تعبر عن تراث مدينة إسنا والتي تشتهر بحرفة صناعة الأخشاب والنجارة اليدوية، بالإضافة الى تقديم عروض للفنون الشعبية المميزة للمحافظة وفقرة تراث فن التحطيب في الساحة الخارجية للمتحف، والتي شهدت إقبالا من الزائرين المصريين والسائحين.

كماتم عرض مجموعة من منتجات الحرف التراثية التي تشتهر بها مدينة إسنا ومنها نسيج النول اليدوي والخوص ونماذج من الأختام، وبعض الأكلات والمشروبات التراثية مثل العدس والكركديه والنجارية والعيش الشمسي.

وأضافت منار حسن إخصائى تراث وتواصل حضاري، أنه على هامش الفعالية، نظم المتحف أيضا معرضا للصور الفوتوغرافية، عن أهم المعالم التاريخية والتراثية ومظاهر الحياة الاجتماعية بمدينة إسنا، ومعرض لأهم الحرف والفنون التقليدية، ونماذج من الأزياء التقليدية التراثية والتي تعتبر جانبا بارزا من هوية المجتمع الإسناوي مثل الفرخة والخبرة والتوب الإسناوي والجلابية خاصة بالرجال، بالإضافة الى تقديم عرض فيلم تسجيلى عن المدينة وأشهر الأماكن الأثرية والحرف والمنتجات التي تشتهر بها.

وفي ختام اليوم، تم تسليم المشاركين شهادات تقدير، تشجيعا وتقديرا لهم على مشاركتهم في هذا اليوم.