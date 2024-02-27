محافظ الغربية يناقش المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمديري المديريات الخدمية، وشركات المرافق؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، والموقف التنفيذي لهذة المشروعات، ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه أعمال التنفيذ .

ووجه رحمي، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن، وشركات المرافق لتذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الانتهاء من هذه المشروعات في توقيتها المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من هذه القطاعات .

وقال المحافظ، إننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للدولة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الخدمية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها في بناء الجمهورية الجديدة .

وأشار محافظ الغربية، إلى استمرار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة من خلال الجولات الميدانية وعقد الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.