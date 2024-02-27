الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

"عز" تقود أسعار الحديد لأكبر انخفاض بواقع 7 آلاف و20 جنيهًا فى الطن

بوابة الوفد الإلكترونية

قادت  مجموعة حديد  عز أسعار حديد التسليح لأكبر انخفاض من فترات طويلة وتبعها بعد ذلك المصانع  الأخرى بما فيها مصانع الدرفلة، والمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة.


بلغت  قيمة  الإنخفاض   فى  الطن  الذى   أعلنت  عنه  مجموعة  العز  إلى 7 آلاف   و20 جنيها ، وهو  الإنخفاض الثانى فى اسعار  حديد  التسليح   الذى  تقوم  به  المجموعة   خلال   فبراير  الحالى   مما  يؤكد  أن  "عز" تطبق  المرونه  السعرية، وديناميكية  التسعير صعودا  وهبوطا   وفقا   لأسعار   الدولار، وأسعار   مدخلات  الإنتاج عالميا.

حددت  أسعار  عز  اليوم  سعر  طن  حديد  التسليح بنحو 46 ألفا و500 جنيه شاملا   الضريبه، بدلا من 53 ألفا و520 جنيها لتكون قيمة الإنخفاض فى الطن  الواحد نحو 7 آلاف  و20  جنيها  وهو  أكبر  انخفاض  فى  سعر حديد  التسليح بين  كل  المصانع المنتجه بما فيها مصانع الدرفله.
كانت  قيمة   الإنخفاض   الأولى  التى  أجرتها  مجموعة  عز    فى  أوائل  فبراير   الحالى 5 آلاف و380 جنيها  فى  الطن  .

تسبب  قيام  العز  بخفض  سعر  الطن  بواقع  7 آلاف  و20 جنيهًا  فى  قيام   المصانع  الأخرى   بخفض  أسعارها .
حدد  مصنع  الجيوشى  سعر  الطن  بنحو 45.500 جنيهًا  بدلا  من 52 بمقدار انخفاض  قيمته  6500 جنيه. وبلغ  سعر  "عياد " 54.500 بدلا من 51.500 بمقدار  انخفاض 5500 .


وحدد  "  الجارحى " سعر  الطن  بنحو 46.300 جنيها   بدلا   من 47.300 ، وبلغ  سعر   إلكو  ستيل  ببورسعيد 49.500 بدلا   من 52.000بإنخفاض   قدره  2100.

وحددت  مصانع  " عنتر " والعلا   سعر  الطن  بنحو 44.800 بدلا  من 51.000 الف  جنيه  بإنخفاض  6200 جنيها  للطن  .

من المتوقع  قيام  بعض  المصانع  بإعلان  أسعارها  تباعا  خلال  الساعات  القليلة  القادمة بإنخفاضات  سعرية  تقترب   من  المصانع    التى  أعلنت  أسعارها.

الجريدة الورقية