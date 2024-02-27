مأوى لأسرة صباح

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى سكن لكل المصريين بعثت الفرحة والأمل فى قلوب كل المصريين خاصة غير القادرين ومحدودى الدخل لكن للأسف الشديد كل الاعلانات والمراحل التى خصصتها وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لتسليم وحدات سكنية سواء شباباً أو محدودى دخل لا تتناسب مع أى مواطن فقير ارزقى ليست له المقدرة على دفع مقدم شروط التعاقد والأقساط الشهرية وليس له مفردات مرتب فأنا إنسانة فقيرة على قد الحال متزوجة من زوج مريض بمرض مزمن شعبى ونقيم مع والدة زوجى فى غرفة واحدة والشقة يعيش بها ستة أفراد لذلك أناشد د. عاصم الجزار وزير الإسكان مساعدتى للحصول على مأوى يحمينا ويجعلنا نشعر بخصوصيتنا.

صباح سيد جمعة أبوسريع

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