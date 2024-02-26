محمد صلاح يعود للمشاركة مع ليفربول في هذا الموعد

يترقب الجميع موعد عودة النجم المصري محمد صلاح الي المشاركة مرة اخري في المباريات مع فريقه ليفربول، وذلك بعدما غاب في الفترة الأخيرة عن الريدز بسبب الاصابة.



وكشفت تقارير إنجليزية، صباح اليوم الاثنين، عن موقف محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، من العودة للمشاركة مع فريقه، خلال الفترة المقبلة، بعد تجدد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا

ووفقا لموقع «ليفربول إيكو» الإنجليزي، فإن محمد صلاح تعافى تماما من الإصابة، وأصبح جاهزا للمشاركة في مباراة ليفربول المقبلة أمام ساوثهامبتون، بعد غد الأربعاء، في دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعاني قائد منتخب مصر، من تجدد الإصابة التي لحقت به مؤخرا، بشد في العضلة الخلفية مع منتخب «الفراعنة»، خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا، وهي ما أبعدته عن المشاركة مع «الريدز»، أمس الأحد، أمام تشيلسي في نهائي كأس الربطة الإنجليزية.

وتمكن ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، من تحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخ النادي الإنجليزي، على حساب تشيلسي، بعد الفوز بهدف نظيف، سجله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.