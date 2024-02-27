محافظ القاهرة :معرض خيرات رمضان سيشهد تخفيضات على كافة السلع الغذائية

قبل الافتتاح الخميس القادم ..

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن معرض "خيرات رمضان" يأتى في إطار جهود الدولة المكثفة فى التوسع فى إقامة المنافذ والشوادر لضمان تلبية احتياجات المواطنين مؤكدًا أن المعرض سيشهد تخفيضات كبيرة على كافة السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور تتراوح بين 25% ــ 30% ويشارك به أكثر من 100 عارض .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن "مهرجان القاهرة الدولى الرابع للتمور" يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

محافظة القاهرة مستمرة فى إقامة المنافذ ونشرها بجميع مناطق العاصمة

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى توافر كافة السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات .

ومن المقرر ان يفتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مساء الخميس القادم معرض "خيرات رمضان" و"مهرجان القاهرة الدولى الرابع للتمور" بحديقة الحرية ضمن استعدادات العاصمة لتوفير احتياجات المواطنين باسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

ويقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة أيادة مصر، ويضم كافة أنواع التمور من محافظات مصر التى تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور ، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية من بينها الجزائر والأردن .

كما سيقام على هامش المهرجان محاضرات وورش عمل عن أهمية صناعة التمور لتأهيل الشباب لفكرة ريادة الأعمال وحثهم على بدء مشروعات صغيرة فى مجال صناعة التمور وتسويقها .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد أعمال إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 800 ملي بمنزل كوبرى الحلمية اتجاه ميدان التجنيد بحي الزيتون.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا يفيد بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح ، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات .

وشدد محافظ القاهرة على الانتهاء من أعمال الرصف لعودة حركة المرور لطبيعتها فى أسرع وقت ممكن ، رافق المحافظ فى جولته د حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة .